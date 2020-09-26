Подозреваемого в убийстве 18-летней девушки задержали в Алтайском крае

Обвиняемого заключили под стражу
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Завьяловском районе задержали мужчину, которого подозревают в убийстве девушки. Ему предъявили обвинение, сообщает краевой Следком.
По данным следствия, все произошло ночью 23 сентября, когда мужчина был в гостях у жителей Завьяловского района и выпивал с ними. В какой-то момент одна из присутствующих, пьяная 18-летняя девушка, решила выйти на улицу. Там к ней к ней и присоединился обвиняемый.
В итоге из-за личных неприязненных отношений мужчина задушил знакомую веревкой. После этого он сбежал с места преступления, но вскоре его задержали.
Обвиняемого заключили под стражу по ходатайству следователя. В настоящее время правоохранители проводят сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее мы писали, что в Барнауле осудили мужчину, которого обвиняли в убийстве, попытке убийства и в причинении легкого вреда здоровью. Его жертвами стали сожительница и таксист
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