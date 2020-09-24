Из-за отмены ЕНВД Андрей Осипов предлагает пересмотреть патентное налогообложение

Андрей Осипов Фото: Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия»

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в АКЗС, член Президиума Регионального политсовета партии Андрей Осипов считает, что на фоне отмены Единого налога на вмененный доход потенциальным механизмом сглаживания переходного периода для индивидуальных предпринимателей может стать патентная система налогообложения. Он предложил усовершенствовать несколько краевых законов в помощь малому бизнесу.

В настоящее время в крае более 31 тысячи индивидуальных предпринимателей - плательщиков ЕНВД, которые потенциально могут перейти на патентную систему налогообложения. Она не пользуется большой популярностью у малого бизнеса из-за отсутствия возможности снижения суммы налога на сумму уплаченных в налоговом периоде страховых взносов, как на ЕНВД.

Минфин подготовил и направил в Госдуму проект федерального закона, предусматривающий предоставление плательщикам патентной системы снижать налог на сумму уплаченных страховых взносов. Парламентарий сообщил – чтобы этот закон заработал после принятия, региональный закон следует привести в соответствие с ним.

Закон о патентном налогообложении станет интереснее малому бизнесу, если на уровне региона будет расширен перечень видов деятельности по патентной системе налогообложения, а также пересмотрен принцип формирования муниципальных групп с учетом численности населения. Андрей Осипов предлагает разделить все муниципалитеты региона на 5 групп и учитывать их особенности при установлении потенциально возможного годового дохода.

К первой группе предлагают отнести муниципалитеты с населением свыше 100 человек, ко второй - свыше 15 тысяч человек, к третьей - свыше 5000 человек, к четвертой - свыше 500, и к пятой населенные пункты, население которых не превышает 500 человек.

- Для того, чтобы поддержать ИП в малых населенных пунктах и простимулировать их развитие, в пятой группе можно установить размер потенциально возможного годового дохода (ПВГД) равный 5% значений, установленных для первой группы. Оставшимся четырем группам действующие коэффициенты дифференциации размера ПВГД, используемые для определения стоимости патента при наличии наемных работников, снизить в два раза, - предложил Андрей Осипов.

Кроме того, парламентарий считает, что, по аналогии с федеральным законодательством, в крае необходимо продлить до 2024 года налоговые каникулы для начинающих предпринимателей и расширить перечень видов деятельности, исходя из актуальности для предпринимателей Алтайского края, при использовании упрощенной и патентной систем налогообложения.