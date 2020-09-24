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Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 24 сентября 2020 года составило 452

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 24 сентября 2020 года
Анна СЕМИНА
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Непосредственно от коронавирусной инфекции за все время наблюдения умерли 183 человека

Непосредственно от коронавирусной инфекции за все время наблюдения умерли 183 человека

Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 24 сентября 2020 года увеличилось за сутки на восемь случаев и составило 452.

Такие данные приводит оперативный штаб региона. По его информации, из восьми случаев четыре произошли непосредственно от COVID-19. За все время наблюдения таких больных скончались 452 человека. Из этого числа от коронавирусной инфекции всего умерли 183 человека, по иным причинам смерти – 265 человек; на экспертизе находятся четыре случая.

Помимо этого, за прошедшие сутки был выявлен еще 81 инфицированный. Таким образом, общее число зараженных в крае составляет 13 298 человек. География распространения пациентов с положительными тестами за последний день выглядит следующим образом: Барнаул – 42, Бийск – 16, Павловский район – 5, Кулундинский район – 4, Рубцовск, Бийский, Зональный, Первомайский районы – по 2 заболевших, Заринск, ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Благовещенский, Волчихинский, Красногорский районы – по 1 человеку.

Выписались 33 пациента (общее число выздоровевших – 11 834). Продолжают лечение 1012. Из них в госпиталях находятся 926 человек, амбулаторно получают лечение – 86. Тяжелых больных – 155, на аппаратах ИВЛ – 75.

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