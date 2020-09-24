Мотоциклист и его пассажир разбились на Алтае

По предварительным данным, мотоциклист выехал на встречку Фото: предоставлено пресс-службой

В Улаганском районе Республики Алтай в результате ДТП травмы получил водитель и пассажир мотоцикла. Авария произошла накануне, 23 сентября.

По данным полиции, около шести часов вечера в селе Улаган в районе дома №4 по улице Алтайской мотоциклист на «Иж Планете-5» столкнулся с автомобилем Subaru Outback. Предварительно установлено, что 31-летний местный житель не имел права на управление двухколесным транспортом.

- При движении со стороны улицы Заречная в направлении улицы Энергетиков, он не справился с управлением и выехал на полосу дороги предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Subaru Outback, за рулем которого находился житель Новосибирска, - сообщают в Главном управлении МВД России по республике.

Водителя Ижа и его пассажира – 21-летнего парня – госпитализировали в районную больницу.

Установлено, что водитель автомобиля был трезвый. Освидетельствование мотоциклиста не проводилось. Анализ крови у него взяли уже в больнице.

По факту аварии проводится проверка.