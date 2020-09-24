Большинство учебных заведений Барнаула уже получили тепло

Отопление в Барнауле начали подключать с 22 сентября Фото: Анна СЕМИНА

По состоянию на 24 сентября большинство учебных заведений Барнаула уже получили отопление. Но запуск все еще продолжается.

- На данный момент к отоплению подключены 181 детский сад (97% от общего числа), 82 школы (88%) и 28 учреждений дополнительного образования (71%), 56 медицинских учреждений (40%), - отмечают в комитете по энергоресурсам и газификации города.

Помимо этого отопление уже получили 1195 многоквартирных жилых домов, а это почти 40% от всего жилого фонда краевой столицы, находящегося на обеспечении центральным отоплением.

Если же в вашем доме отопление до сих пор не появилось, что в этом случае необходимо обращаться в управляющую компанию или ТСЖ, либо в дежурные службы города. Если произойдет повышение температуры наружного воздуха, собственники жилых помещений могут принять решение о приостановке подачи тепла в квартиры.