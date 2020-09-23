В Барнауле вновь пройдет продовольственная ярмарка

Ярмарка. Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 26 сентября, в каждом районе города продолжат работу площадки продовольственной ярмарки «Сделано в Барнауле». Жителей и гостей краевой столицы приглашают купить продукцию по доступным ценам, пишет пресс-служба мэрии города.

В ярмарке будут участвовать предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, производители сельскохозяйственной продукции и оптово-розничные компании. Они предложат овощи и фрукты, колбасы и мясные деликатесы, молочную продукцию, мясо и рыбу, кондитерские изделия, крупы, муку и многое другое.

Ярмарки пройдут по следующим адресам:

- Железнодорожный район: пр. Красноармейский, 131; пр. Ленина,71.

- Индустриальный район: ул. 50 лет СССР, 51а.

- Ленинский район: пл. Народная.

- Октябрьский район: пр. Ленина, 152; ул. Г.Титова, 9.

- Центральный район: пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21.

Покупателей ждут с 10 до 14 часов.

– Ярмарочная торговля будет осуществляться с учетом всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора, с соблюдением мер профилактики коронавирусной инфекции, – добавили в мэрии.

Посетителей просят соблюдать масочный режим.

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