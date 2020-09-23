Снег и усиление ветра: в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение

Первый снег. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 24 сентября испортится погода. В регионе прогнозируют дожди, в предгорьях с мокрым снегом, усиление ветра и похолодание, пишет краевое управление МЧС.

По данным алтайского ЦГМС, ветер усилится до 15-20 м/с, местами возможны порывы 25-28 м/с. Также понизится температура воздуха. В связи с этим в регионе объявили штормовое предупреждение.

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При сильном ветре в МЧС призывают переждать непогоду в капитальном строении. Находясь дома,следует закрыть окна.

–Сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. Не забудьте закрыть окна на балконе: предметы, хранящиеся на нем, могут выпасть наружу и травмировать внизу людей. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов, – напоминают в ведомстве.

Кроме того, при штормовом ветре часто происходят порывы воздушных линий электропередач, что приводит к отключению электроэнергии. Опасно стоять под линией и подходить к оборвавшимся электропроводам.

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