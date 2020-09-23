Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 23 сентября 2020 года составило 444

Под наблюдением и на самоизоляции находятся 2851 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 23 сентября скончались 444 человека с коронавирусом, в том числе 179 случаев от COVID-19, 261 случаей – иные причины смерти, четыре случая находятся на экспертизе.

По данным оперштаба края, за минувшие сутки умерли семь человек с коронаврусом: четыре – от COVID-19, три – по иным причинам.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 13217, в том числе 1012 детей до 17 лет включительно.

Напомним, из общего числа заболевших 179 случаев – завозные, 098 – по контакту с ранее заболевшими, 4159 – у больных внебольничной пневмонией, 3779 – у заболевших ОРВИ, в 5279 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше с каждым днем. Их уже 11801 человек, из них за прошедшие сутки из больниц выписали 51 пациента.

Под наблюдением и на самоизоляции находятся 2851 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали более 457 тыс. человек. За прошедшие сутки – 5136.

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