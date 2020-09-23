Стартовала регистрация участников интернет-олимпиады Фонда Андрея Мельниченко Фото: предоставлено пресс-службой

21 сентября 2020 года стартовала регистрация участников интернет-олимпиады Фонда Андрея Мельниченко по физике, химии и математике. Проект реализуется при поддержке Сибирской генерирующей компании.

Принять участие в онлайн-турнире могут ученики 8-10 классов, увлеченные естественными и точными науками. Олимпиадные задания будут включать задачи разной сложности по трем предметам: математика, физика и химия. У ребят будет возможность проверить свои знания и навыки, а также показать готовность к исследовательской деятельности и выполнению проектов в выбранной области.

Онлайн-испытания для школьников состоятся:

- 3 октября в 14:00 — математика;

- 4 октября в 14:00 — физика;

- 11 октября в 14:00 — химия.

Чтобы стать участником, обязательно необходимо до 2 октября зарегистрироваться на портале олимпиад по ссылке https://olymp.aimfond.ru/register.

Победители интернет-олимпиады получат призы от Фонда Андрея Мельниченко, а также - в случае благоприятной эпидемиологической ситуации - смогут принять участие в декабрьской профильной смене образовательного центра «Сириус» в Сочи.