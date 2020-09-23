Более 550 домов получили тепло в начале отопительного сезона в Барнауле

В приоритетном порядке тепло запустили на социальные объекты Фото: Олег УКЛАДОВ

В первый день отопительного сезона, 22 сентября, в Барнауле подали тепло в 556 многоквартирных домов, пишет пресс-слжуба мэрии краевой столицы.

Ранее в приоритетном порядке тепло запустили на социальные объекты. По данным комитета по энергоресурсам и газификации города, в настоящее время оно поступило в 126 детсадов, 45 школ и 9 учреждений дополнительного образования, а также в 34 медицинских организации.

Отметим, что если отопление в доме не появится, то следует обращаться необходимо в управляющую компанию или ТСЖ, а также в дежурные службы краевой столицы.

– В случае повышения температуры наружного воздуха собственники могут принять решение о приостановлении подачи тепловой энергии в дом, – отмечают в мэрии.

Ранее мы сообщали, что по данным СГК, все ТЭЦ и котельные полностью готовы к новому сезону. Запас топлива на угольных складах даже превышает установленный норматив. Всего подготовлено 394 тысячи тонн твердого топлива.

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