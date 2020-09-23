Жителя Алтайского края осудили на 18 лет за насилие над дочерьми

В суде. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Каменского района признали виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности своих дочерей и осудили, сообщает краевой Следком.

По данным следствия и суда, у мужчины, проживающего в одном из сел Каменского района, на воспитании находилось 5 детей. Трое из них – его дочери 9-ти, 10-ти и 15-ти лет. Все они от предыдущего брака.

– С 2016 по 2020 год отец совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочек. В ходе следствия доказали 11 эпизодов противоправных действий обвиняемого, – отмечают в ведомстве.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначили дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что жителя Барнаула будут судить по обвинению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух детей.

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