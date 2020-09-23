“Главная задача – полное сохранение социальных обязательств”: алтайские единороссы готовят предложения в бюджет

На дистанционном заседании Президиума Регионального политсовета партии «Единая Россия» обсудили предложения по формированию бюджета Алтайского края на 2021 год. Секретарь Регионального отделения партии Александр Романенко отметил, что меры поддержки должны получить те, кому они нужны больше всего. Особое внимание уделили индексации пособий и дополнительному финансированию благоустройства.

Александр Романенко сообщил, что в этом году главный финансовый документ Алтайского края должны принимать в особых условиях.

– Понимая сложности бюджета текущего года, а также сложности формирования бюджета будущего года, наша главная задача остается прежней - полное сохранение социальных обязательств. Важно, чтобы меры поддержки получили именно те, кто больше всего в этом нуждается. Поэтому мы предлагаем фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании инициировать внесение в бюджет 2021 года предложений, напрямую влияющих на жизнь наших граждан, – сказал он.

Индексация пособий

Александр Романенко считает, что с 1 января 2021 года в крае нужно провести индексацию ежемесячного пособия на ребенка и регионального материнского капитала на уровень инфляции. По его словам, этой мерой поддержки в 2021 году в крае будет пользоваться около 200 тысяч человек.

– И это необходимо сделать, несмотря на то что дополнительные расходы на данное мероприятие составят до 100 млн рублей, – подчеркнул секретарь Регионального отделения партии.

Романенко также предложил с 1 июля 2021 года провести индексацию на уровень инфляции ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, труженикам тыла и жертвам политических репрессий. Сейчас в регионе проживают 259 тысяч ветеранов труда, 11,6 тысяч жертв политических репрессий и 600 тружеников тыла. Таким образом, дополнительные расходы краевого бюджета на индексацию также должны составить до 100 млн рублей.

Дополнительная поддержка благоустройства

Несколько инициатив касаются программ по благоустройству. Руководитель реготделения партии уверен, что программа поддержки местных инициатив, успешно реализуемая в Алтайском крае в течение пяти лет, нуждается в дополнительной поддержке.

– В текущем году, благодаря инициативе фракции «Единая Россия», общее финансирование программы увеличено до 250 млн рублей. Эти меры дали положительные результаты - количество объектов программы увеличено в разы, добавил Александр Романенко.

Так из 870 объектов, реализованных за весь период ее действия, объем 2020 года составил более 370 объектов и запрос со стороны населения только растет. В связи с этим важно продолжать поддерживать муниципалитеты.

– Поэтому мы намерены добиваться дальнейшего увеличения финансирования в 2021 году. Это позволит увеличить количество обустроенных и отремонтированных объектов, выбранных жителями, - отметил секретарь.

Кроме того, партия будет добиваться дополнительного финансирования проекта «Комфортная городская среда».

В 2020 году в Алтайском крае благоустраивают 313 объектов: 246 дворовых и 67 общественных территорий. При этом запрос на дальнейшее благоустройство дворов не уменьшается. Однако в 2021 году предполагается сокращение объема федеральных средств по проекту с трендом на увеличение количества общественных территорий и сокращения дворовых.

– Это означает, что на будущий год планируется благоустройство 162 объектов (82 общественных территории и 80 дворовых). Это серьезное сбавление темпов. Поэтому мы предложим в рамках регионального бюджета найти возможность сохранить количество дворовых территорий, благоустроенных по проекту «Комфортная городская среда» в 2021 году, на уровне текущего год, – резюмировал Александр Романенко.

Отметим, что по итогам Президиума, предложения направили депутатам фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом Законодательном Собрании.