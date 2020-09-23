Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 23 сентября 2020 года составило 13217

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 23 сентября года выросло на 79 человек и составило 13217 случаев инфицирования, в том числе 1012 детей до 17 лет включительно, сообщает оперативный штаб Алтайского края.

Новые случаи инфицирования зафиксировали в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 36, Заринск – 10, Яровое – 7, Новоалтайск – 4, Заринский, Первомайский районы – по 3 заболевших, Бийск, Крутихинский, Павловский районы – по 2 заболевших, Славгород, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Быстроистокский, Залесовский, Каменский, Кулундинский, Михайловский, Родинский районы – по 1 заболевшему.

Из общего числа заболевших 179 случаев – завозные, 7098 – по контакту с ранее заболевшими лицами, 4159 – у больных внебольничной пневмонией, 3779 – у заболевших ОРВИ, в 5279 случаях – бессимптомное течение.

Количество тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ – 145 и 71 соответственно.

Отметим, что число выздоровевших также растет. За минувшие сутки их количество выросло еще на 51 человека. Всего с начала пандемии из больниц Алтайского края уже выписали 11 801 пациента.

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