В Барнауле проезд в общественном транспорте может подорожать уже в ноябре

Автобус. Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 24 сентября, в Барнауле на специальном заседании Координационного совета по ценообразованию решат, когда и насколько в краевой столице повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Есть вероятность, что цены на билеты изменят уже с 1 ноября, пишет amic.ru.

Барнаульские перевозчики в беседе с изданием отметили, что надеются на то, что стоимость проезда в автобусах и электротранспорте с 1 ноября составит 26 рублей, а в маршрутках – 28 рублей.

Горожане со специальной транспортной картой смогут платить меньше. Для них проезд будет дешевле на 2 рубля от установленного тарифа.

Ранее в беседе с “Комсомольской Правдой– Барнаул” Евгений Арапов, генеральный директор ООО «Евробус-плюс» говорил, что увеличилась стоимость расходных материалов, в том числе и бензина, назрела необходимость в увеличении заработной платы водителям и кондукторам, естественно, сказывается и инфляция.

Напомним, сейчас в Барнауле разброс цен за проезд таков: в автобусах, трамваях и троллейбусах – 23 рубля, в маршрутках – 25 рублей. На таком уровне цены держатся уже более полутора лет. Последний раз они повышались в январе 2019 года.

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