Уникальных мастеров по флорентийской мозаике и графике планируют подготавливать в Алтайском техуниверситете

Заслуженный художник РФ, академик Виктор Калинин дал мастер-класс Фото: предоставлено пресс-службой

Художественно-производственные мастерские по подготовке специалистов по флорентийской мозаике и графике Российской академии художеств (РАХ) планируются открыть на базе института архитектуры и дизайна АлтГТУ им.И.И. Ползунова. Соответствующее решение принято Собранием Российской академии художеств и накануне обсуждалось в Алтайском государственном техническом университете совместно с заслуженным художником РФ, академиком и первым вице-президентом РАХ Виктором Калининым.

«Нет ни одного учебного заведения в России, где бы готовились мастера по флорентийской мозаике, – рассказывает заместитель директора институт архитектуры и дизайна АлтГТУ Михаил Шишин. – Мечта Виктора Григорьевича Калинина и института архитектуры и дизайна создать именно на базе АлтГТУ две мастерские Академии художеств – одну по флорентийской мозаике, другую по графике. Это, фактически, дополнительное образование. Выпускники художественных вузов страны могут поступить к нам и в течение двух лет совершенствоваться в этой области искусства. У нас имеются для этого все ресурсы. Колыванский камнерезный завод заинтересован в таких мастерах. Многие учреждения почувствовали красоту колыванского камня и заказывают эти картины. Просто нужны мастера, которые могли бы это делать. Виктор Григорьевич приезжал на Алтай, чтобы посмотреть, насколько это реально. Теперь его задача донести это всё на Президиуме Академии художеств и дальше этот вопрос будет решаться в Министерстве культуры РФ».

Заслуженный художник РФ, академик Виктор Калинин дал мастер-класс Фото: предоставлено пресс-службой

На протяжении пяти дней Виктор Калинин совместно с преподавателями и студентами института архитектуры и дизайна АлтГТУ подготовили два крупных полотна – основы для выполнения флорентийской мозаикой.

«Мастера Колыванского камнерезного завода цветными камнями будут набирать рисунок идентичный по цвету, фактуре, размеру. Это очень долгий и кропотливый процесс, фактически ювелирный. В результате будут созданы совершенно уникальные произведения и переданы в Художественный музей на площади Октября Барнаула. Гигантские мозаики будут открывать все экспозиции музея», – добавляет Михаил Шишин.