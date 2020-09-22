Температура и головные боли: зараженный ковидом Виктор Томенко рассказал о своем самочувствии

Он обратился к жителям региона и призвал соблюдать все противоковидные меры Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, у которого подтвердился коронавирус, рассказал о своем самочувствии. По его словам, его беспокоят повышенная температура и головные боли.

- Вчера, 21 сентября, ближе к обеду почувствовал недомогание, поднялась температура. Понимая, что у нас идет пандемия, сделал тесты, которые подтвердили коронавирус. Прохожу лечение дома. Чувствую себя вполне нормально, единственное – температура 37,5, а порой и 38, присутствуют головные боли, - подчеркнул глава региона на своей странице в инстаграме.

Он обратился к жителям региона и призвал соблюдать все противоковидные меры, а также заботиться о своем здоровье и здоровье близких.

Ранее сообщалось, что правительство работает в обычном режиме. Губернатор постоянно держит связь с членами правительства и региональными органами власти.

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