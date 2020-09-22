Алтайская прокуратура просит для бывшей чиновницы минздрава семь лет колонии

Женщину обвиняют в получении особо крупной взятке. Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

Прокуратура Алтайского края запросила для бывшего заместителя министра здравоохранения региона семь лет колонии, а также штраф в 45 млн рублей. Как пишет «Толк», речь идет о Елене Кравец.

По информации издания, женщину обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере в виде дорогостоящего ремонта квартиры. Кравец признала вину. Завтра, 23 сентября, суд должен вынести приговор по ее делу.

Следствие идет уже десять месяцев. Сегодня, 22 сентября, ей дали последнее слово, в котором она еще раз признала вину.

- Также экс-чиновница напомнила суду, что заключила досудебное соглашение, а его итоги стали известны общественности через СМИ. Очевидно, она имела в виду факт задержания бывшего министра здравоохранения региона Ирины Долговой, под началом которой она работала, - пишет редакция.

Женщина попросила не давать ей реальный срок.

Напомним, Елена Кравец занималась подготовкой и проведением госзакупок в сфере обеспечения населения лекарствами и медизделиями. В 2016-2019 годах она получила взятку в виде дорогого ремонта жилища от руководителя одной из компаний. Издание уточнило, что унитаз в квартире женщины стоит около 600 тыс. рублей.

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