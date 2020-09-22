Барнаульцы сообщили о вырубке леса на «Трассе здоровья» Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы забили тревогу после вырубки леса на местной «Трассе здоровья». В Минприроды Алтайского края уже заверили, что причин для беспокойства нет.

Как пишет «Банкфакс», в редакцию обратились неравнодушные к судьбе леса горожане. По их словам, никаких знаков о валке леса в сосновом бору нет. Заготовка деревьев ведется возле поста «Южный», между 17-ым и 19-ым км «Трассы здоровья». Рубят там как молодые, так и старые деревья.

В министерстве пояснили, что там ведутся добровольно-вырубочные рубки. В квартале №78 работает компания «Алтайкровля», у которой есть на это все необходимые разрешительные документы.

- Оповещающие знаки, которых не увидели горожане, по информации министерства стоят на своих местах, на них присутствует вся необходимая информация с кварталом, выделом, видом рубок и объемом, - отмечает издание.