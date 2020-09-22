Мошенники под видом сотрудников налоговой звонят жителям Алтайского края

Ведомство призвало жителей края не вестись на уловки злоумышленников Фото: Анна Перевощикова

В Алтайском крае мошенники выдают себя за сотрудников налоговой и вымогают у людей деньги. Ведомство призвало жителей края не вестись на уловки злоумышленников.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления ФНС, телефонные мошенники звонят работникам различных организаций и, представившись руководителями или заместителями руководителей регионального управления, просят оказать материальную помощь. Любые подобные требования в налоговой службе запрещены.

В ведомстве призвали жителей региона помнить, что настоящие сотрудники не будут нарушать российское законодательство и вымогать у людей деньги. Если вы столкнулись с такой ситуацией, то необходимо сообщить об этом в регуправление службы или правоохранительные органы.

Напомним. в прошлом году по Барнаулу ходили мошенники, предлагающие людям поменять электросчетчик. Делали они это, конечно, по весьма завышенным ценам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вам посылка от сирийского генерала»: как мошенники опустошают банковские карты жителей Алтайского края

Хищения денег чаще всего происходят из-за доверчивости людей (подробнее)