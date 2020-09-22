Мошенники под видом сотрудников налоговой звонят жителям Алтайского края

Ведомство призвало жителей края не вестись на уловки злоумышленников
Фото: Анна Перевощикова
В Алтайском крае мошенники выдают себя за сотрудников налоговой и вымогают у людей деньги. Ведомство призвало жителей края не вестись на уловки злоумышленников.
Как сообщили в пресс-службе краевого управления ФНС, телефонные мошенники звонят работникам различных организаций и, представившись руководителями или заместителями руководителей регионального управления, просят оказать материальную помощь. Любые подобные требования в налоговой службе запрещены.
В ведомстве призвали жителей региона помнить, что настоящие сотрудники не будут нарушать российское законодательство и вымогать у людей деньги. Если вы столкнулись с такой ситуацией, то необходимо сообщить об этом в регуправление службы или правоохранительные органы.
Напомним. в прошлом году по Барнаулу ходили мошенники, предлагающие людям поменять электросчетчик. Делали они это, конечно, по весьма завышенным ценам.
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