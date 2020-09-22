На Алтае мошенница похитила более 73 млн рублей у доверчивых «инвесторов»

Люди сами отдавали ей деньги, веря в то, что они инвестируют в открытие бизнеса Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае будут судить 52-летнюю мошенницу, которая обманула граждан на 73 миллиона рублей. Люди сами отдавали ей деньги, веря в то, что они инвестируют в открытие бизнеса.

Как рассказала помощник прокурора Алтайского края по связям со средствами массовой информации и общественностью Мария Антошкина, женщина решила организовать бизнес по оказанию медицинских услуг, но денег у нее не было, поэтому её посетила идея, как их добыть. С января 2013 по март 2017 года она предлагала барнаульцам инвестировать деньги в ее предпринимательский проект. В дальнейшем она обещала не только вернуть деньги, но и уступить долю в бизнесе. На самом деле, она не планировали открывать бизнес и уж тем более отдавать средства.

- Также через свою знакомую обвиняемая взяла кредит в коммерческом банке на сумму свыше одного миллиона рублей, не имея намерения их вернуть, - сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Барнаула.

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