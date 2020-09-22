В Барнауле выставили на продажу 12-комнатную квартиру

Общая площадь объекта составляет 520 квадратных метров Фото: pixabay.com

В Барнауле продают 12-комнатную квартиру-гостиницу на втором этаже новостройки. Общая площадь объекта составляет 520 квадратных метров.

Как пишет «Алтайский портал недвижимости», квартира находится на втором этаже восьмиэтажного кирпичного дома по адресу ул. Малахова, 134а. Дом, ЖК «Коммунальщик», построили пять лет назад. Согласно проекту, в доме есть 91 квартира-студия площадью от 17,7 до 55 квадратных метров.

Объявление разместили на сайте Авито. По словам автора, квартира, состоящая из 12 студий, занимает весь этаж. В каждом из студий есть свой санузел, мебель, техника, телевизоры и прочее.

- Собственник указывает, что здесь есть собственный вход с улицы. На фото видны вывески «Гостиница» и оздоровительный центр «Прасковья». Он предлагает использовать как одно нежилое помещение под разные цели, включая офисы банков, медцентров и так далее, - сообщает издание.

Стоимость объекта составляет почти 28 млн рублей.

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