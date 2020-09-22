СГК будет заниматься теплоснабжением барнаульского Научного городка

С начала отопительного сезона 2020-2021 год Сибирская генерирующая компания берет на обслуживание котельную и 6,7 км тепловых сетей поселка Научный городок, находящегося в пригороде Барнаула. Компания будет отвечать за теплоснабжение поселка.

22 сентября энергетики начали запускать оборудование котельной в работу. Необходимый запас угля и материалов для начала отопительного периода сформирован. После того, как котельная выйдет на нормативные параметры работы, в домах жители смогут получать горячую воду. Для этого необходимо будет включить в работу индивидуальные тепловые пункты.

К теплоснабжению и горячему водоснабжению от этой котельной подключены 17 многоквартирных домов, 11 бюджетных организаций и 12 прочих зданий. Всего порядка 2 100 жителей.

Этим потребителям необходимо заключить договоры теплоснабжения с АО «Барнаульская генерация», которое входит в группу компаний СГК, в течение 10 дней с даты получения уведомления. Получить консультацию по этому вопросу можно:

- Через систему электронного документооборота (СБИС, ДИАДОК) – для УК и ТСЖ.

- По электронной почте: bfstk@sibgenco.ru или ShpaginaIA@sibgenco.ru

- По телефонам: 8 (3852) 599-409 или 8 923 726 4879.

- По почте на адрес: 656056, г. Барнаул, ул. Гоголя, 36.

Передавать показания счетчиков по горячей воде население теперь сможет по телефону: 8 (3852) 43-22-22 или через личный кабинет Системы «Город», а платежные документы будут предоставляться дистанционно:

- по электронному документообороту (системы Сбис, Диадок);

- через личный кабинет на сайте СГК для юридических лиц и личный кабинет Системы «Город» для физических лиц;

- на электронную почту;

- высылаться почтой на адрес, указанный в договоре, согласно запроса.

Также дистанционно можно будет оплачивать услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения:

- в личном кабинете Системы «Город»;

- через сервис «Сбербанк Онлайн», в том числе подключить услугу «Автоплатеж»;

- через устройства самообслуживания Сбербанка;

- через онлайн-сервис «ПлатиДома22.рф», который интегрирован с личным кабинетом Системы «Город» Алтайского края.