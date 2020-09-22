Плюс 6: число умерших от коронавируса в Алтайском крае выросло до 175

Всего в крае зарегистрировано 437 летальных исходов ковидных больных Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки подтвердили еще шесть смертельных исходов пациентов, у которых был выявлен коронавирус. По данным оперштаба региона, два из них напрямую связаны с новой инфекцией.

Всего в крае зарегистрировано 437 летальных исходов ковидных больных, 175 из них – от коронавируса, еще 258 – по иным причинам. На экспертизе сейчас находятся четыре случая, причины смерти скажут позже.

На 22 сентября в крае выявлено 13138 инфицированных, 11750 из них уже выздоровели. Лечение продолжает 951 человек, в том числе 942 – в ковидных госпиталях, и двое – на амбулаторном лечении, на дому. При этом, 148 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 63 из них оказывается поддержка легких с помощью аппаратов ИВЛ.

Медики продолжают наблюдать за состоянием 3062 пациентов, находящихся на самоизоляции. Закончено наблюдение для 54712 человек. Тестированием охвачено более 452 тысяч человек.

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