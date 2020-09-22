Мэр Барнаула обратился к горожанам после новости о заражении губернатора ковидом

Барнаульская администрация работает в штатном режиме Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульская администрация работает в штатном режиме, глава краевой столицы Вячеслав Франк будет соблюдать все профилактические меры. Об этом сообщили в мэрии после новости о том, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко заразился коронавирусом.

- Вячеслав Франк также обратился к жителям города с призывом соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и быть внимательными к своему здоровью, - сообщает администрация в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось о том, что глава Барнаула, как и многие другие чиновники, участвовал в праздничных мероприятиях, посвященных 290-летию города. Вячеслав Франк был в компании губернатора, у которого 22 сентября подтвердили коронавирус, а это значит, что он вошел в число контактных лиц. Также стало известно о переносе очередной сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания. Точная дата проведения собрания депутатов пока неизвестна.

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