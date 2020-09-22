Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 22 сентября 2020 года составило 13138

Лечение продолжает 951 больной Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 22 сентября 2020 года увеличилось еще на 78. В настоящее время, по данным краевого оперштаба, в регионе выявлено 13138 случаев заражения.

За прошедшие сутки по выздоровлению выписан еще 51 пациент. За все время пандемии в Алтайском крае вылечились от коронавируса 11750 человек. Лечение продолжает 951 больной: в госпиталях – 942, на амбулаторном лечении – 9.

Из общего числа заболевших чуть больше тысячи – дети. Почти 190 случаев специалисты определили как завозные, 7 046 – по контакту с ранее инфицированными, 4119 – по пневмонии, 3767 – по ОРВИ. В 5252 случаях инфекция протекает без симптомов. В тяжелом состоянии находятся 148 пациентов, 63 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Под наблюдением медиков находятся 3062 человека. В крае проведено более 452 тысяч исследований на «корону».

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