Дорожники продолжают ремонт Павловского тракта

Их проводят в рамках национального проекта Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле идут ремонтные работы на Павловском тракте. Их проводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По информации пресс-службы городской администрации, дорожники работают на участке от улицы Трактовая до путепровода через железнодорожные пути. Рабочие подрядной организации «Индустрия» ведут ремонт на площади более 27 тысяч квадратных метров. Сдать объект планируют до 15 ноября текущего года.

Напомним, в этом году по нацпроекту дополнительно отремонтируют два участка. Общая стоимость работ составляет почти 190 млн рублей. Речь идет о вышеназванном участке и подъезде к спорт школе Олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ им.Константина Костенко. Ремонт проводят в рамках подготовки к проведению второго этапа Кубка мира-2021 по гребле на байдарках и каноэ.

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