В Алтайском крае более 400 тысяч человек уже поставили прививку от гриппа

Всего в этом году вакцинацию пройдут 1,2 млн жителей региона Фото: Олег УКЛАДОВ

Более 400 тысяч человек уже поставили прививку против гриппа в Алтайском крае. Всего в этом году вакцинацию пройдут 1,2 млн жителей региона.

Как сообщили в Минздраве края, в настоящее время план по вакцинации населения выполнен на 33,1%. Из общего числа привитых 43% или чуть больше 371 тысячи составляют взрослые, еще 9,2% от плана (33101 ребенок) – дети.

На национальному календарю бесплатно прививки получают дети от шести месяце в, школьники, студенты, призывники, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями (легких, сердечно-сосудистой системы, метаболические нарушения, ожирение). Также на вакцину за счет государства могут рассчитывать медики, сотрудники образовательных организаций, транспортной отрасли и коммунальной сферы. Для этого им нужно обратиться в поликлинику по месту жительства, участковому терапевту или педиатру.

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