Барнаулец в четвертый раз попался пьяным за рулем и отправился в колонию

Мужчину остановили полицейские Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле осудили мужчину, который в очередной раз попался за езду в нетрезвом виде. Ранее он уже отбывал наказание в местах лишения свободы за это же преступление.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, в июне этого года мужчина сел за руль пьяным, несмотря на то, что ранее его трижды осуждали за это. На автомобиле он двигался по улице Солнечная поляна, где его и остановили полицейские.

- При прохождении водителем освидетельствования на состояние опьянения с применением технического средства измерения обнаружено наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в размере 0,195 мг/л, - отметили в ведомстве.

Примечательно, что лишь год назад мужчина освободился из колонии-поселения. Его осудили за то, что вновь сел за руль пьяным.

Мужчина признал свою вину. Ближайшие восемь месяцев он будет находиться в исправительной колонии строгого режима. Также ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на протяжении трех лет. Приговор не вступил в законную силу.

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