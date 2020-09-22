В Барнауле открыли новую аптеку для льготников

Там выдают лекарства по бесплатным рецептам Фото: Анна Перевощикова

В Барнауле начал работать еще один аптечный пункт для льготных категорий граждан. Он расположен в здании одной из городских больниц.

Как сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы, аптека №11 предприятия «Аптеки Алтая» открылась в здании барнаульской больницы №12, которая находится по адресу ул. Юрина, 210. Пункт находится на втором этаже.

- Там выдают лекарства по бесплатным рецептам в рамках федеральной и региональной льгот, по паллиативной помощи, а также по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», - отметили в мэрии.

Получить лекарства по льготе можно и в аптеке №288 по адресу ул. Малахова, 111. А препараты для детей выдают в пункте, расположенном в здании поликлиники №9 на Павловском тракте, 120а. Кстати, аптека №306 по адресу ул. Георгиева, 4 перестала выдавать лекарства льготникам.

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