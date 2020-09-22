Жительница Рубцовска пойдет под суд за удар по руке полицейского

Женщина отказалась выполнить законные требования полицейского
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Рубцовске будут судить местную жительницу за то, что она ударила полицейского. В этот момент она была пьяной.
Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Алтайскому краю, в одном из районов города прошедшим летом 30-летняя женщина, будучи нетрезвой, угрожала убийством своей матери. В руках обвиняемой был нож. Кто вызвал полицию – неизвестно, но правоохранители в скором времени были на месте, чтобы угомонить буянящую рубцовчанку.
- Женщина отказалась выполнить законные требования полицейского и проследовать в дежурную часть, а так же нанесла должностному лицу один удар кулаком по руке, причинив ему тем самым физическую боль, - отметили в региональном следкоме.
Во время предварительного следствия она полностью признала свою вину и раскаялась. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
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