Жительница Рубцовска пойдет под суд за удар по руке полицейского

Женщина отказалась выполнить законные требования полицейского Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске будут судить местную жительницу за то, что она ударила полицейского. В этот момент она была пьяной.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Алтайскому краю, в одном из районов города прошедшим летом 30-летняя женщина, будучи нетрезвой, угрожала убийством своей матери. В руках обвиняемой был нож. Кто вызвал полицию – неизвестно, но правоохранители в скором времени были на месте, чтобы угомонить буянящую рубцовчанку.

- Женщина отказалась выполнить законные требования полицейского и проследовать в дежурную часть, а так же нанесла должностному лицу один удар кулаком по руке, причинив ему тем самым физическую боль, - отметили в региональном следкоме.

Во время предварительного следствия она полностью признала свою вину и раскаялась. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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