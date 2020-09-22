В Горно-Алтайске открыли памятник погибшим в локальных конфликтах воинам

За поддержкой ветераны обратились к сенатору Владимиру Полетаеву Фото: из личного архива героя(ев) публикации

18 сентября в Горно-Алтайске прошло торжественное открытие памятника воинам-землякам, погибшим в локальных войнах Советского Союза и Российской Федерации. Арка с колоколом и четырьмя плитами, на которых высечены имена погибших, установлена в мемориальном комплексе «Парк Победы».

Как сообщают «Новости Горного Алтая», памятник изготовил скульптор Александр Долгих. А вот инициатива принадлежала ветеранам боевых действий, которые за поддержкой обратились к сенатору Владимиру Полетаеву.

- Общими усилиями мы объединили разрозненные данные обо всех, кто погиб на территории братских государств, и создали им единый мемориал, чтобы родные, близкие, сослуживцы, земляки бойцов могли почтить здесь их память, - отметил Владимир Полетаев.

В открытии приняли участие родные погибших, их сослуживцы, ветераны, представители органов власти и правоохранители, а также дети из движения Юнармия. Также открыть памятник приехал глава региона Олег Хорохордин.

- Сотни уроженцев республики участвовали в военных конфликтах в Афганистане, Таджикистане, на территории Северо-Кавказского региона. Многие награждены боевыми орденами и медалями за отвагу и мужество. Сегодня мы собрались, чтобы отдать дань памяти им всем, – подчеркнул глава Республики Алтай.

Полный список имен погибших можно посмотреть здесь.