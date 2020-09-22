На Алтае нашли тело женщины, погибшей во время заплыва по Катуни

Поисково-спасательной группой было обнаружено и извлечено из реки тело Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

20 сентября в Республике Алтай обнаружили тело туристки, утонувшей в Катуни во время заплыва. Женщина погибла еще 3 сентября.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай, о найденном теле сообщили очевидцы. По их словам, женщину нашли посреди русла на каменистой косе в районе посёлка Известковый Майминского района.

- Поисково-спасательной группой было обнаружено и извлечено из реки тело женщины, предположительно жительницы города Новосибирск 1977 года рождения, которая 3 сентября при очевидных обстоятельствах утонула в реке Катунь в районе села Элекмонар Чемальского района. После извлечения тело было передано правоохранительным органам, - отметили спасатели.

Напомним, женщина решила устроить заплыв по Катуни, однако не справилась с течением и утонула. На ее странице в инстаграм незадолго до смерти было опубликовано видео, на котором она сказала с иронией, что её тело «прибьем к тем камням». Та фраза оказалась пророческой.

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