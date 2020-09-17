Движение по объездной дороге в Барнауле откроют в обе стороны

Вторую полосу откроют 18 сентября Фото: Минтранс Алтайского края

С 18 сентября движение транспорта по объездной дороге Барнаула будет отрыто в обе стороны. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Алтайского края.

Уже сейчас дорожники начали монтаж освещения, укрепление обочин, обустройство автобусных остановок с заездными карманами. Позднее будут установлены барьерные ограждения.

Ранее сообщалось, что на время проведения работ на трассе была организована схема движения, из-за которой ограничивался въезд в краевую столицу со стороны Змеиногорского тракта. Теперь это ограничение будет снято.

- Но поскольку работы на двух крайних полосах еще не завершены, передвигаться возможно будет по двум полосам, расположенным вдоль оси проезжей части, то есть как это было до начала проведения мероприятий по расширению, - отметили в министерстве.

Работы на объекте сейчас завершены примерно на 70%.

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