Дрожали стекла, «подпрыгнули» дома: в Бийске прогремел мощный взрыв

Никаких происшествий в городе не было зарегистрировано Фото: газеты «Бийский рабочий»

Сегодня, 17 сентября, в Бийске прогремел мощный взрыв. Бийчане сообщили о том, что в некоторых домах дрожали стекла, а частные дома в Заречье «подпрыгнули.

Как пишет «Бийский рабочий», около 15:20 раздался громкий хлопок. Его было слышно практически по всему городу. Как выяснилось, никаких происшествий в городе не было зарегистрировано, а взрыв – последствия плановой утилизации продукции на местном предприятии.

- Горожане услышали отголоски запланированной утилизации продукции ФНПЦ «Алтай». Хлопок был один, его должны были произвести в районе 15 часов. Такие взрывы в Бийске - частое явление. В городе бывает слышно сразу по несколько хлопков, - пишет издание.

Однако этот хлопок был сильнее предыдущих. Возможно, это связано с высокой влажностью на улице после дождя.

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