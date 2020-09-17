Клиенты ВТБ тратят три четверти бонусов на путешествия и бытовую технику

До 80% бонусов в рамках программы лояльности «Мультибонус» ВТБ клиенты банка тратят на покупку авиабилетов, бронирование гостиниц, а также на приобретение бытовой техники и электроники. По данным ВТБ, самым популярным направлением полетов у пользователей программы является Сочи, а самым дорогим товаром в каталоге – винный холодильник за 1 млн рублей. В этом году программе лояльности исполнилось 7 лет.

ВТБ запустил программу лояльности 17 сентября 2013 года. За семь лет ее участниками стали 9 млн клиентов ВТБ, также в начале этого года программа стала доступна клиентам Почта Банка – этой возможностью воспользовалось уже свыше 1,7 млн человек. Самые активные участники – жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, а также Иркутска, Краснодара, Новосибирска, Челябинска и Хабаровска. С 2013 года количество партнеров программы выросло с двух до более чем 160 (120 в категории накоплений и свыше 40 в категории трат), а количество товаров в каталоге увеличилось с 8 тыс. до 65 тыс. наименований.

За последние два года самой популярной категорией программы стали путешествия. На покупку железнодорожных и авиабилетов, а также оплату отелей клиенты ВТБ направляют до 60% накопленных миль и бонусов. Самым популярным является перелет Москва-Сочи – за все время участники программы потратили на рейсы до главного черноморского курорта страны около 300 млн бонусов. Самый длинный и сложный перелет в одну сторону за бонусы был совершен из Иркутска во Владивосток через Санкт-Петербург и Новосибирск. В период самоизоляции расход бонусов на путешествия снизился до минимума, однако уже в июле доля этой категории восстановилась и сейчас составляет порядка половины от всех бонусных накоплений, а средний чек – порядка 15 тыс. рублей.

До 30% накопленной бонусной валюты участники программы лояльности тратят на покупку бытовой техники и электроники. Наиболее востребованы товары этой категории накануне гендерных праздников и нового учебного года – в эти периоды на них может приходиться до 40% всех покупок в программе. Именно здесь можно приобрести самый дорогой товар программы – винный холодильник стоимостью 980 000 бонусов, - а также самые популярные товары по поиску в каталоге - чайник и пылесос. Абсолютным лидером в категории электроники стали беспроводные наушники Apple Airpods 2 – ежемесячно клиенты ВТБ тратят на них 3,8 млн бонусов. Среди бытовой техники лидирует пылесос Dyson, на покупку которого участники программы лояльности каждый месяц расходуют в среднем 1,8 млн бонусов. Средняя стоимость одной покупки в этой категории составляет 10 тыс. рублей.

Третье место по востребованности в «Мультибонусе» занимают сертификаты, на покупку которых тратится до 15% накопленных бонусов. Чаще всего в этой категории – порядка 11 тыс. раз ежемесячно – приобретают сертификаты в «Детский мир». А самый дорогой сертификат на 100 тыс. рублей можно потратить на покупки в ЦУМе. В период самоизоляции популярность этой категории у клиентов ВТБ выросла почти вдвое, ведь покупать и дарить подарки близким людям можно было только онлайн. Средний чек в категории составляет 3 тыс. рублей.

Набирают популярность экотовары и сертификаты в поддержку экологических проектов. В 2020 году в программе лояльности ВТБ появилась экопрограмма «Подари лес другу», которая позволяет направлять бонусные средства на восстановление российских лесов, пострадавших от пожаров. Также в «Мультибонусе» можно перечислить средства на проект «Миссия: Чистая вода», который реализуется вместе с Всероссийским обществом охраны природы и Mastercard и направлен на очистку водоемов России.

Кроме того, участники программы активно включились в новую игровую механику, которая стартовала 20 августа на сайте и в приложении «Мультибонус». Игру прошли уже более 165 тыс. клиентов, которые получили более 88 тыс. призов. Всего в акции «Мультикарта сокровищ» заявлено более 3 млн ценных сертификатов и промокодов, в том числе главный приз – поездка на двоих в Турцию.

«За семь лет наша мультибонусная программа оформилась в полноценную экосистему предложений для клиентов банка. Вы просто оплачиваете картой свои повседневные покупки, а затем тратите накопленные бонусные вознаграждения на товары, путешествия, развлечения или благотворительность. Развитие маркетплейса для списания бонусов позволяет удовлетворять потребности самого широкого круга клиентов – как массового, так и премиум-сегмента. В ближайшее время мы планируем дополнить программу лояльности новыми возможностями по расходованию бонусов там, где удобно пользователям», - говорит Роман Синенко, руководитель управления программ лояльности ВТБ.