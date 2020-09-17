Число смертей от ковида продолжает расти на Алтае на третьем этапе снятия ограничений

Всего от «короны» умерли 160 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае подтвердили еще пять летальных исходов пациентов с коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии скончались 406 человек.

Как пишет краевой оперштаб, четыре из пяти смертельных исходов напрямую связаны с новой коронавирусной инфекцией, еще один связан с иными причинами. Всего от «короны» умерли 160 человек, из-за других сопутствующих заболеваний – 242. Еще четыре случая сейчас расследуют эксперты.

Общее число зараженных выросло уже до 12780 человек, 11418 из них вылечились. Лечение продолжают 956 человек, в том числе 137 больных находятся в тяжелом состоянии. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 52 пациента.

Напомним, на этой неделе Алтайский край перешел на третий, окончательный этап снятия ограничений. Это значит, что эпидобстановка стабилизировалась, однако числе умерших из-за коронавируса до сих пор продолжает расти: с 14 по 17 сентября в статистику включили 18 смертельных исходов.

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