Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Число смертей от ковида продолжает расти на Алтае на третьем этапе снятия ограничений

За минувшие сутки зарегистрировали еще пять летальных исходов
Анна Перевощикова
КомментироватьОставить комментарий
Всего от «короны» умерли 160 человек

Всего от «короны» умерли 160 человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае подтвердили еще пять летальных исходов пациентов с коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии скончались 406 человек.

Как пишет краевой оперштаб, четыре из пяти смертельных исходов напрямую связаны с новой коронавирусной инфекцией, еще один связан с иными причинами. Всего от «короны» умерли 160 человек, из-за других сопутствующих заболеваний – 242. Еще четыре случая сейчас расследуют эксперты.

Общее число зараженных выросло уже до 12780 человек, 11418 из них вылечились. Лечение продолжают 956 человек, в том числе 137 больных находятся в тяжелом состоянии. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 52 пациента.

Напомним, на этой неделе Алтайский край перешел на третий, окончательный этап снятия ограничений. Это значит, что эпидобстановка стабилизировалась, однако числе умерших из-за коронавируса до сих пор продолжает расти: с 14 по 17 сентября в статистику включили 18 смертельных исходов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 17 сентября 2020: в регион отправили гуманитарную помощь

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 17 сентября 2020 года (подробнее)

Коронавирус в Алтайском крае 2020: последние новости