В Барнауле в этом году начнут строить дорогу по Северному Власихинскому проезду

Подрядчика должны выбрать к октябрю этого года Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году в Барнауле начнут строительство автомобильной дороги по Северному Власихинскому проезду. Сейчас проводится конкурс на определение подрядчика.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, объект построят в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Речь идет об участке от улицы Попова до проспекта Энергетиков. Сейчас конкурсные процедуры на стадии рассмотрения заявок, подрядчика должны выбрать к октябрю этого года, начальная стоимость контракта составил 249,5 млн рублей.

В рамках контракта рабочие должны будут построить ливневую канализацию, обустроить «дорожную одежду» на дороге, посадочные площадки, примыкания и парковки. Также в числе работ указаны установка тротуаров и бортовых камней, посадка газона и деревьев, устройство освещения.

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