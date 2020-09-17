В Алтайском крае более 360 тысяч жителей уже привились от гриппа

Для вакцинации следует обратиться в поликлинику по месту жительства Фото: Олег УКЛАДОВ

Более 360 тысяч жителей Алтайского края уже поставили прививку против гриппа. Всего в этом году планируют привить 1,2 млн человек в регионе.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения региона, прививочная кампания-2020 длится до 30 октября. В настоящее время вакцинацию прошли 362 658 человек, в том числе 24 018 детей.

В рамках национального календаря профилактических прививок в этом году вакцину поставят 1,2 млн человек в регионе. Бесплатные прививки получат дети с полугода, школьники, студенты, призывники, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные, люди старше 60 лет, а также те, у кого есть хронические заболевания легких, сердца и сосудов, метаболические нарушения и ожирение.

Для вакцинации следует обратиться в поликлинику по месту жительства. Перед прививкой врач проведет осмотр, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний.

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