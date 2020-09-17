ПитаюсьЗдорово: алтайских школьников и их родителей приглашают к участию в онлайн-флешмобе

В рамках флешмоба можно публиковать и фото школьного обеда Фото: Анна СЕМИНА

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю приглашает школьников и их родителей поучаствовать в онлайн-флешмобе здорового питания. Для участия нужно выложить фото сбалансированного и полезного приема пищи с хэштегом #ПитаюсьЗдорово.

Как сообщает управление на своей странице в инстаграме, под постом можно написать, почему ваша семья придерживается здорового питания. Также можно публиковать и фото школьного обеда, ведь сейчас требования к меню в школьных столовых весьма высоки. Для полноценного здорового питания в рационе ребенка в должном количестве должны присутствовать овощи, фрукты, кисломолочная и молочная продукция, каши, рыба.

- Акция «Питаюсь здорово!» призвана обратить внимание родителей на питание детей и повысить информированность детей и взрослых о нормах и принципах здорового питания, - отметили в ведомстве.

Флешмоб проходит в рамках программы «Здоровое питание», которая входит в национальный проект «Демография».