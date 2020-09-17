В новом барнаульском квартале планируют построить паркинг с магазинами

В новом квартале Барнаул на улице Сиреневая планируют построить паркинг Фото: pixabay.com

В новом квартале Барнаул на улице Сиреневая планируют построить паркинг с торговыми помещениями. Участок выставили на аукцион, а проводить его будет Фонд имущества региона.

Как пишет «ТОЛК», площадь участка по адресу ул.Сиреневая,38 в Индустриальном районе города составляет 0,5 га. Его передают в аренду на три года и два месяца. Стартовый размер ежегодных платежей – 765 тысяч рублей. Сам аукцион состоится 3 ноября.

Участок расположен рядом с жилыми комплексами «Матрешки» и «Адмирал», что может вызвать интерес у застройщиков, в том числе тех, кто построил те самые дома – «Вирай-Строй» и «Союз».

Кстати, в Барнауле уже есть примеры совместного строительства парковки и магазинов. К примеру, в квартале 2032 компания «Жилищная инициатива» уже закладывает семиэтажный паркинг. По словам руководителя компании Юрия Гатилова, парковочные места в новостройках всегда востребованы.

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