В День города на Мало-Тобольской организуют «Город Мастеров»

На выставке можно будет поучаствовать в мастер-классах Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В субботу, 19 сентября, в День города на улице Мало-Тобольская в Барнауле пройдет масштабная выставка ремесленников «Город Мастеров», в которой примут участие мастера со всего Алтайского края.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в этом году производители будут разделены на четыре направления: подарки и сувениры из дерева, камнерезное искусство, глиняные гончарные изделия, а также декоративные изделия из металла. Ремесленники привезут продукцию не только из краевой столицы, но и из Бийска, Белокурихи, Змеиногорска, Алтайского, Троицкого, Курьинского районов. Планируется участие 40 мастеров.

На выставке можно будет не только купить понравившуюся вещицу, но и поучаствовать в мастер-классах. Творцы поделятся секретами художественной резки деревянных игрушек, гончарного дела, росписи камней, ковки металлических изделий.

Выставка будет работать с 10.00 до 18.00.

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