Житель Новоалтайска получил 12 лет за насилие над малолетней внучкой

Следствие собрало достаточно доказательств его виновности Фото: Олег УКЛАДОВ

57-летний житель Новоалтайска получил немалый срок за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении четырехлетней девочки. Малышка приходится внучкой его супруге.

Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления, в конце прошлого года потерпевшая пришла в гости к своей бабушке, которая проживала вместе с осужденным в городе Новоалтайске. Ночью мужчина пошел на преступление в отношении малолетнего ребенка.

Во время предварительного следствия мужчина не признал свою вину. Однако следствие собрало достаточно доказательств его виновности. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, на днях в суд направили дело жителя Табунского района, которого будут судить по обвинению в преступлении против половой неприкосновенности подростка. Осенью прошлого года и летом 2020-го он вступал в интимные отношении с 15-летней школьницей.

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