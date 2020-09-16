Аферистка украла у бийской пенсионерки "освященные" деньги

Пенсионерка потеряла 70 тысяч. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске 77-летняя пенсионерка стала жертвой аферистки. Мошенника украла у женщины 70 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

- Накануне днем 77-летняя бийчанка сидела на лавочке возле дома. В это время к ней подошла неизвестная женщина, начала беседу, а затем попросила дать воды. Пенсионерка согласилась напоить незнакомку и завела ее к себе в квартиру. Чуть ли не с порога гостья заявила, что на владелице жилья порча, а помещение нужно срочно «чистить» от негативной энергии, - рассказали в пресс-службе МВД.

Водой из стакана целительница-самозванка начала окроплять углы, а затем попросила принести ей все деньги, чтобы были в доме, чтобы их освятить.

Доверчивая пенсионерка передала ей завернутые в полотенце 70 тысяч рублей. Гостья якобы провела ритуал, затем кинула сверток в угол и ушла. Спустя некоторое время пенсионерка решила достать деньги, но их уже не было.

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