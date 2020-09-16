На День города барнаульцы должны будут надеть маски

Виктор Томенко. Фото: Олег УКЛАДОВ

16 сентября во время заседания правительства Алтайского края губернатор Виктор Томенко рассказал о необходимости носить маску во время праздничных мероприятий на День города. Он отметил, что хоть регион и перешёл на третий этап снятия ограничений, соблюдать масочный режим все же нужно.

В telegram-канале "Ленина, 59" отметили, что просьба носит маски весьма логичная.

- В Барнауле в этот день будет много мероприятий и различных площадок, где соберутся люди. Поэтому просьба весьма логичная. Кстати, город закупил более 200 тысяч масок. Раздавать их, а также обрабатывать гостей праздника антисептиками, будут волонтёры, - сказано в сообщении.

День города в Барнауле отпразднуют 19 сентября. В этом году краевой столице исполняется 290 лет. Из-за пандемии коронавируса большинство запланированных мероприятий пришлось отменить.

На сегодняшний день в крае свыше 12,7 тысяч заражённых коронавирусом.

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