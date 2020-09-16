«Стрижи» прилетели в Барнаул, хоть и с небольшим опозданием

"Стрижи" в Барнауле. Фото: скриншот видео.

Сегодня, 16 сентября, в Барнаул прилетели «Стрижи». Около 18.00 часов горожане могли услышать шум – самолеты кружились над городом.

Авиационная группа должна была прибыть в краевую столицу около обеда, но погодные условия мешали вылету. В итоге они прибыли только к вечеру. Полетав над городом, они приземлили в аэропорту имени Германа Титова.

Теперь пилоты будут готовиться к выступлению. В пятницу, 18 сентября, они совершат тренировочный полет Обью в районе речного вокзала. 19 сентября, в день празднования 290-летия города, все желающие смогут прийти на набережную, в Нагорный парк или к речному вокзалу и посмотреть зрелищное авиашоу. Оно начнется в 17 часов

В шоу будут участвовать семь самолетов МИГ-29 и 18 человек летного состава.

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