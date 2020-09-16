Алексей Смертин проведет 25-часовой футбольный матч

Алексей Смертин выйдет на поле с первых минут марафона Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Алтайский футболист, бывший капитан сборной России Алексей Смертин проведет 25-часовой матч.

Уникальное футбольное событие пройдет в Сочи. Ранее ничего подобного ни в России, ни в мире не было. Алексей Смертин выйдет на поле с первых минут матча. Он намерен провести в форме все 25 часов и таким образом, установить рекорд. Помимо него на фестиваль приглашены Дмитрий Сычев и Динияр Билялетдинов.

- Стартовый свисток к началу ультрамарафона даст сочинский арбитр Российской Премьер-Лиги Павел Кукуян, - сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Всего в марафоне примут участие более полутора тысяч игроков – это более 250 команд. Матчи будут проходить на соседних футбольных полях в Адлере.

Одновременно на протяжении всех 25 часов по соседству с главным полем фестиваля каждый час будут проходить турниры, куда сначала и будут попадать все участники. Там они будут бороться за призовые места и медали своего отдельного турнира, после чего и примут участие в матче на главной площадке ультрамарафона.

- В последний 25-й час на поле Футбольного Ультрамарфона пройдет Гала-матч, в котором примут участие звезды спорта, шоу-бизнеса, политики и легендарные российские футболисты, - добавляет источник.