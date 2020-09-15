В Барнауле мужчина ударил пасынка охотничьим ножом за поздний визит домой

Во время предварительного следствия мужчина признал свою вину. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителя Барнаула признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью пасынку и угрозе убийством сожительнице, пишет краевой Следком.

Следствие и суд установили, что в начале июня этого года пьяный пенсионер был недоволен поздним приходом домой 17-летнего пасынка. Мужчина ударил его охотничьим ножом в живот, причинив юноше тяжкий вред здоровью. Кроме того, этим же ножом барнаулец угрожал убийством своей 40-летней сожительнице.

Во время предварительного следствия мужчина признал свою вину. Известно, что ранее ранее он уже отбывал наказание за убийство. Суд приговорил пенсионера в к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Барнауле мужчина убил знакомую канцелярским ножом.

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