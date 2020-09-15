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Коронавирус Covid-19

Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 15 сентября 2020 года составило 394

Мы собрали последние новости о числе умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 15 сентября 2020 года
Константин Санталов
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В больнице.

В больнице.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 15 сентября скончались 394 человека с коронавирусом, из них в том числе 153 случая от COVID-19, 237 случаев – иные причины смерти, четыре случая находятся на экспертизе.

По данным оперштаба края, за сутки умерли четыре человека с коронаврусом: трое – от COVID-19, один – по иным причинам.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 12651, в том числе 993 ребенка до 17 лет включительно.

Напомним, из общего числа заболевших 179 случаев – завозные, 6740 – по контакту с ранее заболевшими, 3797 – у больных внебольничной пневмонией, 3705 – у заболевших ОРВИ, в 5149 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных пациентов 137, на аппарате ИВЛ – 52.

Выздоровевших также становится больше с каждым днем. Их уже 11305 человек, из них за прошедшие сутки из больниц выписали 59 пациентов.

Всего под меднаблюдением и на самоизоляции – 2040 человек. В Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали более 427 тыс. человек.

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