Алтайский техуниверситет приглашает на курсы китайского языка Фото: предоставлено пресс-службой

Алтайский государственный технический университет организует курсы по изучению китайского языка для всех желающих.

На курсы приглашаются, как начинающие, так имеющие базовые знания иностранного языка.

Занятия будут проводиться в очном и дистанционном формате с преподавателями АлтГТУ и образовательных организаций КНР.

Кроме занятий по иностранному языку в Центре языков и культур народов Большого Алтая АлтГТУ регулярно проходят мероприятия, где обучающиеся знакомятся с культурой, историей, традициями Китая, а также имеют возможность пообщаться с китайскими студентами.

Срок обучения составляет 3 месяца (48 академических часов). Занятия проводятся два раза в неделю в вечернее время.

Узнать подробности и записаться необходимо по телефонам: 8 (3852) 29−87−60, +7−913−276−88−06 (Мушникова Елена Анатольевна, директор Центра языков и культур народов Большого Алтая), электронной почте kitzentr@yandex.ru.