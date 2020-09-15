Клиент Почты России Алтайского края выиграл в лотерею 700 тыс. рублей

Жители Алтайского края регулярно выигрывают по лотерейным билетам, которые покупают на почте Фото: предоставлено пресс-службой

12 сентября житель Алтайского края купил свой счастливый билет в одном из отделений почтовой связи региона. Буквально на следующий день он узнал, что стал практически миллионером. Электронный билет жилищной лотереи 407 тиража был куплен в почтовом отделении связи за сто рублей.

Отметим, что жители Алтайского края регулярно выигрывают по лотерейным билетам, которые покупают на почте. Так, с января 2020 года крупные выигрыши на почте получили 8 жителей Алтайского края. Среди призов победителей – загородный дом, путевка на море, а также крупные денежные выплаты. Самый большой денежный выигрыш в жилищной лотерее 384 тиража, приобретённой 4 апреля в почтовом отделении края, составил 1 200 000 рублей.

С июля 2014 года все лотереи, проводимые на территории Российской Федерации, являются государственными. Целевые отчисления от продажи лотерейных билетов направляются на развитие российского спорта. Национальный почтовый оператор является одним из крупнейших агентов по реализации лотерейных билетов. Сегодня приобрести билеты Всероссийских государственных тиражных и бестиражных лотерей в ассортименте можно в любом почтовом отделении по всей стране у оператора или с доставкой на дом при очередном визите почтальона.